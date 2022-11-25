В российском городе рядом с детсадом нашли части тел животных

Во Владивостоке рядом с детским садом нашли мешки со шкурами и лапами животных

Во Владивостоке рядом с детским садом нашли шесть мешков со шкурами и лапами животных. Об этом пишет Telegram-канал «Владивосток №1».

Мешки нашли вблизи детского сада на улице Маяковского — по ней дети ходят в школу. Очевидцы сообщили, что полиция отказалась заниматься этим делом. Предположительно, в мешках находятся части тел собак.

Ранее житель Курагинского района Красноярского края заставил свою 13-летнюю дочь снимать на видео убийство собаки топором. Следователи возбудили два уголовных дела.