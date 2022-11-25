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12:58, 25 ноября 2022Экономика

Российские промышленники пожаловались на дефицит отечественных микросхем

«Фонтанка»: российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Производители приборов учета и другого оборудования просят Минпромторг разрешить им пользоваться импортными компонентами без потери статуса «сделано в России». Также промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем, пишет «Фонтанка».

Необходимого количества радиоэлектроники, если не брать во внимание продукцию для оборонного комплекса, в стране никогда не производилось, заявил генеральный директор «Управляющая компания Взлет» Дмитрий Спицын. Он отмечает, что в этом году дефицит усугубился, а требования по использованию отечественных компонентов ужесточились.

По оценкам компании «Яков и партнеры», через пять лет совокупный спрос на чипы в стране может взлететь в два раза. «Отечественная микроэлектроника не в состоянии на сегодняшний день закрыть потребности, которые есть у изготовителей. Доля российской микроэлектроники, применяемой в наших приборах, не выходит за пределы статистической погрешности», — сказал исполнительный директор «Ракурс-Инжиниринг» Андрей Мисюль. Спицын отметил, что бизнес и рад бы использовать отечественные чипы, но нужной продукции просто нет.

В сентябре российским госкомпаниям разрешили закупать оборудование с зарубежными процессорами.

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Платон Щукин
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