Милонов рассказал о проекте запрета смены пола

Милонов о проекте запрета смены пола: указание другого пола в документах будет подделкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскрыл детали проекта по запрету смена пола в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам автора законопроекта, документы с указанием другого пола будут считаться поддельными.

«Документы, выданные на основании искаженных данных, будут считаться поддельными», - отметил он.

Кроме того, в случае, если операцию по смене пола сочтут незаконной, ответственность за это понесут врачи. Наказание за подобные преступления следует определять с учетом судейского сообщества, указал парламентарий.

«Таким образом, любая операция по смене пола будет оказанием ненадлежащих медицинских услуг уже с соответствующими последствиями административными и уголовными», — отметил он. Единственным основанием для операции по смене пола будет заключение медкомиссии, заключил Милонов.

Ранее Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает смену пола без медицинских показаний. «Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина», — следует из текста проекта.