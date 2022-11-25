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00:39, 25 ноября 2022Россия

Милонов рассказал о проекте запрета смены пола

Милонов о проекте запрета смены пола: указание другого пола в документах будет подделкой

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскрыл детали проекта по запрету смена пола в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам автора законопроекта, документы с указанием другого пола будут считаться поддельными.

«Документы, выданные на основании искаженных данных, будут считаться поддельными», - отметил он.

Кроме того, в случае, если операцию по смене пола сочтут незаконной, ответственность за это понесут врачи. Наказание за подобные преступления следует определять с учетом судейского сообщества, указал парламентарий.

«Таким образом, любая операция по смене пола будет оказанием ненадлежащих медицинских услуг уже с соответствующими последствиями административными и уголовными», — отметил он. Единственным основанием для операции по смене пола будет заключение медкомиссии, заключил Милонов.

Ранее Милонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает смену пола без медицинских показаний. «Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина», — следует из текста проекта.

Марина Совина
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