НАТО «оставила двери открытыми» для Украины
НАТО показывает своими действиями, что двери альянса всегда остаются открытыми для Украины. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, напомнив, что в последние годы в блок включили Черногорию и Северную Македонию, а в 2022 году в НАТО пригласили Финляндию и Швецию. Цитату приводит ТАСС.
«Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины», — подчеркнул он.
Столтенберг также призвал сосредоточиться на предоставлении помощи Украине, чтобы она победила в конфликте с Россией и осталась суверенным государством.
Ранее он также рассказал, что страны-члены блока намерены выделить новую помощь украинской стороне, чтобы помочь государству пережить зиму. Столтенберг полагает, что предстоящие месяцы будут тяжелыми.