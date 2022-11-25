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14:15, 25 ноября 2022Мир

НАТО «оставила двери открытыми» для Украины

Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что альянс оставляет двери открытыми для Украины
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО показывает своими действиями, что двери альянса всегда остаются открытыми для Украины. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, напомнив, что в последние годы в блок включили Черногорию и Северную Македонию, а в 2022 году в НАТО пригласили Финляндию и Швецию. Цитату приводит ТАСС.

«Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины», — подчеркнул он.

Столтенберг также призвал сосредоточиться на предоставлении помощи Украине, чтобы она победила в конфликте с Россией и осталась суверенным государством.

Ранее он также рассказал, что страны-члены блока намерены выделить новую помощь украинской стороне, чтобы помочь государству пережить зиму. Столтенберг полагает, что предстоящие месяцы будут тяжелыми.

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Виктория Кондратьева
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