НАТО «оставила двери открытыми» для Украины

Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что альянс оставляет двери открытыми для Украины

НАТО показывает своими действиями, что двери альянса всегда остаются открытыми для Украины. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, напомнив, что в последние годы в блок включили Черногорию и Северную Македонию, а в 2022 году в НАТО пригласили Финляндию и Швецию. Цитату приводит ТАСС.

«Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины», — подчеркнул он.

Столтенберг также призвал сосредоточиться на предоставлении помощи Украине, чтобы она победила в конфликте с Россией и осталась суверенным государством.

Ранее он также рассказал, что страны-члены блока намерены выделить новую помощь украинской стороне, чтобы помочь государству пережить зиму. Столтенберг полагает, что предстоящие месяцы будут тяжелыми.