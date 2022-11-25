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20:58, 25 ноября 2022Спорт

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче чемпионата мира

Сборные Нидерландов и Эквадора со счетом 1:1 сыграли вничью в матче чемпионата мира-2022

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первым ворота соперников поразил на шестой минуте голландский нападающий Коди Гакпо. На 49-й минуте счет сравнял форвард команды Эквадора Эннер Валенсия.

Ранее в другой паре группы A сыграли Катар и Сенегал. Хозяева чемпионата уступили со счетом 1:3. Для Катара гол стал первым в истории на чемпионатах мира.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. По итогам матчей второго тура хозяева турнира занимают последнее, четвертое место в группе и потеряли шансы на выход в плей-офф. Возглавляют таблицу команды Нидерландов и Эквадора, вслед за ними расположилась сборная Сенегала.

Дарья Коршунова
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