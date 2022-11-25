Сборная Сенегала победила Катар в матче чемпионата мира

Сборная Сенегала со счетом 3:1 обыграла Катар в матче чемпионата мира-2022

Сборная Сенегала обыграла Катар в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе A завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились нападающие Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. Единственный забитый мяч у хозяев турнира на счету форварда Мохаммеда Мунтари. Для Катара этот гол стал первым в истории на чемпионатах мира.

20 ноября сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира команде Эквадора. Встреча окончилась со счетом 0:2. Катар стал первой в истории турнира страной-хозяйкой, которая уступила в первой игре мундиаля.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. В следующем матче в группе A сыграют сборные Нидерландов и Эквадора. Встреча состоится 25 ноября в 19:00 по московскому времени.