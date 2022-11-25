В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова невоенным путем

Спикер парламента Крыма Константинов сообщил, что Зеленскому никогда не видать полуострова

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма невоенным путем — лишь имитация деятельности, ему никогда не видать полуострова. Так на них ответил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью России, что бы ни заявляло киевское руководство, подчеркнул Константинов.

По словам главы парламента, украинский лидер продолжает имитировать «возвращение» Крыма, получая за это гонорары от Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем. По словам украинского лидера, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией. «Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за», — уточнил он.

