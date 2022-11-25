В Госдуме заявили о недопустимости переговоров с Зеленским

Депутат Госдумы Тайсаев заявил, что переговоры с Зеленским вести недопустимо

Вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским недопустимо для России. Об этом заявил депутат Государственной Думы Казбек Тайсаев, его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, в случае с Зеленским нужно проводить не переговоры, а суд за его «военные преступления».

«Мое мнение, что с Зеленским никаких переговоров быть не должно. Он военный преступник... Он должен предстать перед судом... Он себе не хозяин», — заявил Тайсаев агентству.

При этом официальная позиция российского МИД противоречит мнению депутата. Так глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине. «Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — пояснил министр.

О готовности вести переговоры с Украиной заявлял и президент России Владимир Путин.