В Санкт-Петербурге резко подорожал один сегмент жилья

Стоимость квадратного метра премиальной квартиры в Петербурге подорожала в два раза

За последние три года в Санкт-Петербурге стоимость квадратного метра в новых премиальных квартирах увеличилась в два раза. О том, что в городе резко подорожал один сегмент жилья, сообщили аналитики Nikoliers, пишет «Интерфакс».

По словам экспертов, в третьем квартале 2019-го «квадрат» недвижимости премиум-класса на первичном рынке в Петербурге стоил 220 тысяч рублей, тогда как в те же месяцы 2022-го показатель оценили в 458 тысяч рублей. Стартовые цены в проектах также повысились — если в 2019 году на рынок выводили квартиры стоимостью 180-270 тысяч рублей за квадратный метр, то в нынешнем году — по 320-470 тысяч рублей.

Среди причин подорожания первичного премиального жилья специалисты выделили высокие ставки на проектное финансирование, нехватку земельных участков, западные санкции, а также повышение привлекательности локации после редевелопмента. Аналитики добавили, что основной рост стоимости пришелся на период до марта 2022-го, а начиная с этого месяца темпы начали замедляться до двух-трех процентов за квартал из-за появления на рынке новых проектов.

В октябре аналитики компании Skolkovo Realty рассказали, что Петербург занял второе место в России по объему предложения элитного жилья стоимостью более 100 миллионов рублей. К началу месяца в городе продавался 381 такой объект.