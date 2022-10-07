Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России стало меньше ультрадорогих квартир

Число объектов дороже 100 миллионов рублей с марта снизилось на 2,53 процента
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С марта 2022 года в 18 крупных городах России количество квартир и апартаментов, стоящих дороже 100 миллионов рублей, сократилось на 2,53 процента, или на 151 лот. О том, что в стране стало меньше ультрадорогого жилья, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Несмотря на общий прирост на первичном рынке, на «вторичке», где объем предложения больше, наблюдалось снижение. В первичном сегменте количество квартир по цене от 100 миллионов рублей увеличилось на 21,36 процента, или 203 лота, во вторичном — уменьшилось на 6,99 процента, или 352 объекта.

Больше всего ультрадорогих квартир и апартаментов находится в Москве — 5,1 тысячи. С марта их число уменьшилось на 2,45 процента, или на 129 лотов. Количество новых квартир выросло на 32,13, или на 991 объект, старых — сократилось на 21,35 процента, или 1,1 тысячи.

Второе место по объему предложения элитного жилья стоимостью более 100 миллионов рублей занимает Санкт-Петербург. В октябре здесь продается 381 такой объект. Начиная с третьего месяца года их число возросло на 5,54 процента, или 20 объектов. При этом на «первичке» лотов стало меньше на 15 единиц, а на «вторичке» — больше на 35 единиц.

Материалы по теме:
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

В тройку также попал город Сочи, где в данный момент на продажу выставлены 316 ультрадорогих квартир и апартаментов. С марта 2022-го здесь наблюдалась отрицательная динамика объема предложения — минус 13,89 процента, причем число новых квартир уменьшилось на 19 объектов, а старых — на 32 лота.

Наиболее значительная положительная динамика наблюдалась в Краснодаре, где за семь месяцев объем предложения подскочил на 114 процентов, или восемь квартир, до 15 объектов. При этом из них к первичному сегменту относятся лишь два лота.

В 14 остальных крупных городах страны для приобретения доступны 10 объектов дороже 100 миллионов рублей. Шесть из них расположены в Казани, три — в Омске и еще один — в Калининграде. Всего в октябре 2022 года в России для покупки доступны 5,8 тысячи таких квартир и апартаментов.

В сентябре риелторы пришли к выводу, что элитное жилье в России бросились продавать с большими скидками на фоне частичной мобилизации. В конце месяца дисконт по таким сделкам достигал 40 процентов.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Польша предложила поделить активы России между Украиной и Европой
Россиянину запретили посещать девушку в Финляндии из-за несерьезности его чувств
Приятели убили россиянина во время застолья и спрятали его тело в сумку
В СПЧ высказались о ходе мобилизации в России
Кремль сообщил об окончании неформального саммита в Петербурге
Названы пять самых бесполезных вещей в гардеробе
Актер Чарли Ханнэм получил серьезную травму спины
В России стало меньше ультрадорогих квартир
120 мигрантов выбросило к берегам Греции за неделю
Диетолог назвала провоцирующий слабоумие напиток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.