Элитное жилье в России бросились продавать с большими скидками

Intermark Real Estate: элитное жилье в России бросились продавать со скидкой до 40%

На фоне объявления в России частичной мобилизации владельцы элитного жилья бросились продавать недвижимость с большими скидками — дисконт по таким сделкам сейчас достигает 40 процентов. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости риелторы.

Участники рынка отметили, что продавцы элитных квартир и загородных домов, ранее не спешившие с реализацией недвижимости, стали активнее искать покупателей и предлагать скидки. По словам партнера Intermark Real Estate Дмитрия Халина, дисконт готовы сделать примерно четверть имеющейся у компании базы собственников такого жилья. «По каким-то лотам были просьбы установить дисконт в символическом размере 3-4 процента, так и достаточно радикальные скидки в 30-40 процентов для быстрой продажи», — пояснил эксперт.

Председатель совета директоров «БЕСТ-Новостроя» Ирина Доброхотова считает подобное поведение продавцов характерным для стрессовых ситуаций. Однако, по ее словам, в большинстве случаев к большим скидкам прибегают либо владельцы низколиквидных объектов, либо те, кто спешно покидают страну и готовы терять при распродаже активов.

Собственники элитной загородной недвижимости занимают более сдержанную позицию — они снижают цену не более чем на 10-20 процентов, рассказала гендиректор агентства элитной недвижимости Fox Property Юлия Белукова.

При этом на фоне хороших дисконтов эксперты не ожидают всплеска активности на рынке. Специалисты, наоборот, зафиксировали за неделю снижение числа запросов на 60-70 процентов по сравнению с показателями начала сентября. В дальнейшем риелторы не прогнозируют массовых дисконтов в элитных сегментах, а скидки в среднем могут составить не более 10-15 процентов. «Мы ожидаем установление равновесных цен где-то в первом квартале следующего года», — заключил региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев.

Ранее в госкомпании «Этажи» заявили, что в России сильно подешевело вторичное жилье — скидки на этот тип недвижимости превысили шесть процентов. По словам экспертов, в отдельных случаях дисконт может достигать 30, 40 и даже 60 процентов от изначальной стоимости объекта.