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17:36, 25 ноября 2022Бывший СССР

На Украине захотели исключить Россию из ООН

Верховная Рада Украины призвала исключить Россию из ООН и признать режим террористическим

Фото: Shutterstock

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, в котором содержится призыв исключить Россию из Организации объединенных наций (ООН). Об этом со ссылкой на сайт украинского парламента сообщает РИА Новости.

В проекте говорится о нелегитимности пребывания России в ООН и реформировании организации. Также на Украине захотели лишить РФ права вето как члена Совета безопасности ООН.

Кроме того, там сообщается о желании признать российский режим террористическим и намерении привлечь к ответственности членов российских политических партий из-за «поддержки агрессии».

Инициаторами проекта указаны спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев.

В августе министр обороны Латвии Артис Пабрикс также призвал исключить Россию из ООН из-за проведения спецоперации на Украине.

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Антон Похиляк
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