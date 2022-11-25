На Украине захотели исключить Россию из ООН
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, в котором содержится призыв исключить Россию из Организации объединенных наций (ООН). Об этом со ссылкой на сайт украинского парламента сообщает РИА Новости.
В проекте говорится о нелегитимности пребывания России в ООН и реформировании организации. Также на Украине захотели лишить РФ права вето как члена Совета безопасности ООН.
Кроме того, там сообщается о желании признать российский режим террористическим и намерении привлечь к ответственности членов российских политических партий из-за «поддержки агрессии».
Инициаторами проекта указаны спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев.
В августе министр обороны Латвии Артис Пабрикс также призвал исключить Россию из ООН из-за проведения спецоперации на Украине.