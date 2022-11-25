Эмили Ратаковски опубликовала фото в бикини без фотошопа и восхитила фанатов

Супермодель Эмили Ратаковски поделилась снимком в леопардовом бикини без ретуши

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала необработанный инструментами ретуши откровенный снимок и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на странице купальников ее собственного производства в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась фото, на котором она позирует, повернувшись спиной к камере. Она надела бикини, оформленное леопардовым принтом, которое входит в коллекцию ее бренда Inamorata. При этом на размещенном кадре видно, что на левой ягодице Ратаковски присутствует небольшое пятно, а на бедрах заметны неровности кожи в виде целлюлита.

Публикация набрала более 51 тысячи лайков. Поклонники восхитились естественным видом манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях. «Фото без фотошопа? Наконец-то!», «Многим из нас становится легче от фото без фильтров. Многие звезды должны последовать твоему примеру», «Это потрясающе. Спасибо за публикацию! Кадр заставил меня почувствовать себя свободнее в собственном теле», «Впервые мы увидели тебя без ретуши», «Спасибо за честную публикацию», — высказывались они.

В октябре беседе с журналистами Harper's Bazaar Ратаковски заявила, что сексуализирует свой образ намеренно ради заработка. «Не думаю, что продала бы столько книг, если бы не делала этого. Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила она.