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10:39, 25 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку поместили в СИЗО за убийство двоих друзей во время ссоры

В Орле арестовали женщину, зарезавшую 48-летнего и 86-летнего товарищей во время ссоры

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

В Орле суд арестовал 36-летнюю местную жительницу за убийство 48-летнего и 86-летнего знакомых. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 22 ноября пьяная фигурантка поссорилась с младшим другом в частном доме. Она несколько раз ударила его ножом и избила костылем, нанеся смертельные ранения. Затем женщина поехала в дом к пожилому товарищу и зарезала его.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Вологде арестовали 37-летнего местного жителя за угрозы расправой жене, двухлетней и шестилетним дочерям, а также полицейскому.

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Екатерина Власова
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