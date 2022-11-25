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09:44, 25 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин приказал собаке укусить полицейского и попал под следствие

На Алтае 36-летний мужчина натравил собаку на сотрудника МВД и попал под следствие

Фото: Sergey Lantyukhov / Globallookpress.com

На Алтае 36-летний местный житель с собакой напали на полицейского. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 21 сентября в селе Чемал пьяный фигурант разбирался с сотрудниками МВД около реки, так как он совершил административное правонарушение. Мужчина начал убегать от правоохранителей, тогда они последовали за ним. После этого подозреваемый натравил на них собаку и приказал укусить полицейского. Питомец напал и укусил в бедро правоохранителя.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее стало известно, что в Иркутской области безработный попытался зарезать полицейского, ужинавшего в кафе с женой.

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Екатерина Власова
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