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09:41, 25 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина задержали за убийство пригласившей его в гости женщины

В Кемеровской области 42-летний россиянин пришел в гости к женщине и убил ее ножом

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

В Кемеровской области перед судом предстанет 42-летний житель Промышленновского района, обвиняемый в убийстве женщины. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник познакомился с женщиной, которая пригласила его в гости. Там после употребления спиртного между ними случился конфликт. Мужчина набросился на хозяйку и ударил ее ножом в шею, отчего жертва расправы погибла на месте. После этого россиянин поспешил скрыться с места преступления.

На следующий день тело женщины было обнаружено ее сожителем — он долго не мог ей дозвониться, обеспокоился длительным отсутствием и решил проверить все ли в порядке. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

«Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции в кратчайшие сроки подозреваемого установили и задержали. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— рассказали в СКР.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 35-летнего мужчину за убийство и изнасилование знакомой.

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Владимир Седов
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