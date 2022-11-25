В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма

Сенатор Ковитиди заявила, что Зеленскому «не достанется ни пяди земли в Крыму»

Позиция президента Украины Владимира Зеленского по Крыму является добровольной демонстрацией собственных слабостей. Ему не достанется «ни пяди крымской земли», отреагировала сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди. Об этом сообщают «Известия».

По словам парламентария, в Крыму уже определились со своим выбором. «Пусть хоть весь мир объединится и будет финансировать Зеленского, но в Крыму ему не достанется ни пяди земли», — подчеркнула сенатор.

Украинскому лидеру в Крыму «ничего, кроме тюрьмы, не предложат, поскольку любые посягательства на суверенитет России и ее территории уголовного наказуемы», добавила Ковитиди. Прежде чем озвучивать чужие мысли, Зеленскому стоило бы позаботиться о том, как украинцы переживут предстоящую зиму, заключила она.

Ранее президент Украины в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем. По словам Зеленского, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией.