Европе предсказали всплеск смертности зимой из-за цен на электроэнергию

Economist предсказал рост смертности в Европе зимой из-за цен на электроэнергию

Высокие цены на газ и электричество могут привести к всплеску смертности в Европе предстоящей зимой, пишет британский журнал The Economist.

На ситуацию также могут повлиять плохие погодные условия, последствия пандемии и тяжесть сезонного гриппа. Согласно исследованию издания, при теплой зиме увеличение числа смертей может быть ограничено 32 тысячами человек выше среднего исторического показателя, однако в случае холодной зимы количество смертей может увеличиться до 335 тысяч человек.

В материале также указывается, что зимой в Великобритании смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 26 процентов, а количество случаев ОРВИ повышается на три четверти. По словам авторов, из-за холода люди проводят больше времени в помещении, где ускоряется передача микробов. Низкая температура влияет на густоту крови и повышает давление, что грозит ростом числа инсультов.

Согласно изданию, разрыв в показателях сезонной смертности больше в теплых странах, чем в холодных. Так, в Португалии зимой умирает на 36 процентов больше людей в неделю, чем летом, тогда как в Финляндии — всего на 13 процентов больше. Это объясняется тем, что в более прохладных странах отопление и изоляция в лучшем состоянии, чем в теплых.

Авторы материала отметили, что превышение температурной нормы данной страны хотя бы на один градус Цельсия влечет за собой рост смертности на 1,2 процента. По мнению авторов, подорожание электроэнергии на 10 процентов поднимет уровень смертности на 0,6 процента. При этом, если предстоящая зима повторит самый холодный сезон за 20 лет, смертность увеличится на 185 тысяч.

12 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил нежелание Германии вводить санкции против газа из России. По его словам, Берлин намеренно пошел на такой шаг, поскольку понимал, что многие страны зависят от российских поставок на 80-90 процентов. При этом, уточнил политик, Германия получала от России лишь половину общего объема газа, а теперь не получает вовсе.