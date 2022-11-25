Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море стихии

МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за сильных осадков

Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за обильных осадков. О надвигающейся на Черное море опасности россиян предупредили на сайте регионального ведомства.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 ноября и 26 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные», — говорится в сообщении.

Спасатели призвали жителей и гостей республики соблюдать осторожность на дорогах Крыма, воздержаться от поездок за рулем. Кроме того, не рекомендуется находиться под деревьями, вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций. «Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — предупредили в МЧС.

Ранее в ноябре стало известно, что правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей для поддержки организаций в сфере туризма в Крыму и Севастополе. Глава правительства уточнил, что средства направят на единовременную выплату для 1,5 тысячи организаций при условии, что в течение шести месяцев будет сохранена занятость не ниже 80 процентов.