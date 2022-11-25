Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:22, 25 ноября 2022Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море стихии

МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за сильных осадков

Фото: Shutterstock

Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за обильных осадков. О надвигающейся на Черное море опасности россиян предупредили на сайте регионального ведомства.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 ноября и 26 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Спасатели призвали жителей и гостей республики соблюдать осторожность на дорогах Крыма, воздержаться от поездок за рулем. Кроме того, не рекомендуется находиться под деревьями, вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций. «Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — предупредили в МЧС.

Ранее в ноябре стало известно, что правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей для поддержки организаций в сфере туризма в Крыму и Севастополе. Глава правительства уточнил, что средства направят на единовременную выплату для 1,5 тысячи организаций при условии, что в течение шести месяцев будет сохранена занятость не ниже 80 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова невоенным путем
В российском городе загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом
Отсидевший 20 лет в тюрьме невиновный отсудил у полиции миллиарды рублей
Российской компании разрешили купить KFC
Великобритания призвала Украину наращивать военное наступление зимой
В российском регионе продлили запрет для мигрантов на управление автобусами
Хавбек сборной Португалии призвал болельщиков критиковать Роналду
Один тип квартир подешевел в Москве
В российском океанариуме за два месяца умерли акула-зебра и дельфин
Полная блогерша показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.