Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:38, 25 ноября 2022Бывший СССР

Нацбанк Украины запустил проверки трех госбанков страны

Нацбанк Украины начал проверки трех из четырех госбанков страны

Фото: РИА Новости

Национальный банк Украины (НБУ) начал проверки трех из четырех государственных банков страны, пишет интернет-издание «Страна.ua».

Как уточнили источники в финрегуляторе, проверки начаты в отношении Укрэксимбанка, Укргазбанка, Ощадбанка. «НБУ уже запустил проверки в трех из четырех государственных банков», — подчеркнули они.

Издание добавило, что процесс в Ощадбанке может быть связан «с вопросами, которые возникали к банку у нынешнего главы НБУ Андрея Пышного во время работы в организации советником».

Пышный возглавил НБУ в октябре. Он является близким другом главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и одноклассником бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко объяснил уход в отставку состоянием здоровья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о новых данных по инциденту с ракетой в Польше
В Киеве сообщили об обеспечении электричеством только 30 процентов жителей
Германия утвердила меры по снижению цен на энергоносители
Бельгия передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории
Россиянин зарезал трех человек из-за пьяной ссоры
В Польше арестованный за свастику в Освенциме мужчина набросился на военных США
Головина признали лучшим футболистом «Монако» в ноябре
Нацбанк Украины запустил проверки трех госбанков страны
В России допустили ядерную провокацию Запада на Украине
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.