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12:33, 25 ноября 2022Россия

Освобожденный из украинского плена военный рассказал о состоянии пленных

Освобожденный из плена ВСУ военнослужащий заявил о моральном давлении на российских солдат

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий рассказал о моральном состоянии солдат в плену и выразил благодарность лицам, принимающим участие в организации обмена пленными между Россией и Украиной. Видео опубликовал военкор KP.RU Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Спасибо большое Министерству обороны за то, что нас вытащили и продолжают заниматься обменами... Условия содержания были, мягко говоря, не очень, но самое главное, что мы живы. Просто всем, кто занимается обменами... докторам с нашей стороны, с той стороны, которые действительно знают свое дело, огромное вам спасибо человеческое. Пускай обмены происходят чаще. Ребята тут все хотят домой очень. Морально их там давят, но они не сдаются. Они ждут, хотят домой», — рассказал военнослужащий.

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 23 и 24 ноября. По итогам проведения процедуры обмена в Россию были возвращены из украинского плена 85 военнослужащих.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ освобожденные военнослужащие будут отправлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

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Алина Хасанбекова
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