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01:30, 25 ноября 2022Экономика

«Яндекс» начал скрывать фейковые скидки

«Известия»: «Яндекс» в поиске товаров начал скрывать фейковые скидки

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Яндекс» в поиске товаров начал скрывать фейковые скидки. Об этом пишут «Известия».

Теперь продавцы не смогут пометить специальным ярлыком товар, цена на который была сначала завышена, а потом искусственно снижена.

«Если продавец не завышал цены перед распродажей, скидка появится в карточке товара. Если скидка не пройдет проверку, уведомление о ней (красный ярлык) не будет показываться пользователю», — заявили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что рядом с каждой скидкой будет знак о проверке и указание, на сколько процентов снизилась цена. Всего в выборке сейчас есть информация о более чем 730 миллионов товаров из разных магазинов и маркетплейсов, добавили в «Яндексе».

8 сентября «Яндекс» завершила сделку по приобретению сервиса доставки еды Delivery Club. Ранее «Яндекс» договорился с «О2О Холдингом», который принадлежал VK, обменять сервисы «Дзен» и «Новости» на Delivery Club.

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Юлия Мискевич
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