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14:43, 25 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский поддержал идею о потолке цен на российскую нефть

Президент Украины Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею Польши ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что большинство стран Европейского союза поддерживают введение лимита цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша выступает за то, чтобы уменьшить стоимость барреля до 30 долларов.

«Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше», — сказал Зеленский.

24 ноября сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли договориться по поводу потолка цен на российский газ. Следующая встреча состоится 13 декабря.

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Алевтина Запольская
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