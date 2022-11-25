Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной стране для гражданства

Спрос россиян на жилье с ВНЖ или гражданством в Турции увеличился на 70,6 процента

В октябре 2022 года спрос среди граждан России на приобретение недвижимости в Турции, для того, чтобы претендовать на вид на жительство (ВНЖ) или гражданство, увеличился на 70,6 процента относительно сентября. О том, что россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в одной курортной стране ради получения официального статуса, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

По словам экспертов, число запросов, связанных с приобретением объектов недвижимости, подходящих под условия ВНЖ или гражданства, растет два месяца подряд. Они добавили, что в девятом месяце нынешнего года наблюдался рекордный рост количества соответствующих запросов — по сравнению с восьмым месяцем положительная динамика составила 260 процентов.

Кроме того, всплеск интереса к покупке жилья в Турции с целью получения гражданства или ВНЖ в октябре текущего года оказался в 24 раза (на 2279,41 процента) выше, чем в аналогичный период предыдущего года. Относительно десятого месяца 2020-го положительная динамика составила 3871,24 процента, показатель вырос практически в 40 раз. Наконец, за десять месяцев 2022-го спрос со стороны россиян на приобретение турецкой недвижимости ради получения официального статуса, вырос на 747,88 процента по сравнению с январем-октябрем 2021-го.

В ноябре эксперты компании Garnet раскрыли причины ажиотажного спроса на жилье в Турции в октябре среди россиян. По их словам, основным объяснением этому служит тот факт, что многие из них изначально приехали на отдых, остановились в отелях, а затем захотели приобрести там недвижимость.