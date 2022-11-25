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13:47, 25 ноября 2022Россия

Жители российских поселков пожаловались на отсутствие света и тепла

Жители нескольких поселков в Карелии пожаловались на проблемы с освещением

Фото: Carlos Barria / Reuters

Несколько поселков в Карелии живут практически без освещения уже с начала осени. Главная проблема, по словам местных властей, в том, что необходимо заменить лампочки в фонарных столбах, что не предусмотрено бюджетом. В других населенных пунктах жители жалуются на отсутствие теплоснабжения. Об этом они рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

Ольга живет в поселке Пийтсиёки. Проблемы с освещением здесь, по словам женщины, начались еще с осени.

«Всю осень проблема стояла остро: день горит свет, неделю нет. То ли в автоматах было дело — выбивало, то ли еще в чем, не знаю. Освещение есть только частичное: многие фонари не горят, требуется замена на новые, но все упирается в деньги. Денег нет, но вы держитесь, что называется. Обращались и к главе Лоймольского поселения, и к депутату, и в район», — поделилась россиянка.

В администрации района в ответ на возмущения жителей заявили, что восстановление освещения не предусмотрено бюджетом.

«По улице Первомайская требуется закупка новых лампочек, но в бюджете поселения отсутствуют денежные средства на данные меры. Закупка будет осуществлена при выделении дополнительного финансирования на указанные цели», — сообщили там.

Аналогичная проблема, как сообщают граждане, наблюдается и в других поселениях.

«Вегарус тоже без уличного освещения после сильного ветра, который прошел больше двух недель назад. Только два или три фонаря остались гореть. Провода болтаются, и при ветре захлесты выбивают уличный свет. Ждем, когда приедут электрики и включат», — заявила местная жительница.

Существует и проблема с отоплением. В Суоярви из-за ремонтных работ дома начали отключать от теплоснабжения при стабильно минусовых температурах. В администрации сообщают, что работы будут завершены до 15 декабря.

Ранее власти поселка Зареченск в Мурманской области попросили местных жителей спрятать детей от волка, которого заметили на улицах.

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Наталия Белова
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