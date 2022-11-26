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17:10, 26 ноября 2022Забота о себе

Врач назвал пивной живот возможной причиной ранней смерти

Нутрициолог Андрей Королев назвал пивной живот объемом 100 сантиметров смертельно опасным

Фото: Shutterstock

Нутрициолог Андрей Королев заявил, что пивной живот может стать смертельно опасным для человека, если его объем превышает 100 сантиметров. Об этом врач рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Жир в районе живота называется висцеральным. Он окружает внутренние органы и со временем начинает влиять на гормоны, которые регулируют аппетит, настроение, а также повышает уровень кортизола — гормона стресса. Когда нужно беспокоиться? Если объем живота начинает превышать 100 сантиметров. После преодоления этого порога риск заболеваний и ранней смерти, по статистике, значительно возрастает», — обрисовал возможную причину для опасений Королев.

Чтобы избавиться от пивного живота, врач посоветовал соблюдать сбалансированную диету с дефицитом калорий. Он также назвал ограничительные и низкокалорийные диеты малоэффективными, так как они замедляют обмен веществ и препятствуют похудению.

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Королев посоветовал включить в рацион продукты, содержащие полезные жиры: орехи, рыбу и авокадо. Он также рекомендовал сократить потребление быстрых углеводов — выпечки, соков и газированных напитков, а также продуктов, содержащих трансжиры, таких как торты, мороженое и жареное.

По мнению нутрициолога, увеличение количества белка в рационе позволит сократить потребность в нездоровой пище, а в сочетании с физическими упражнениями поспособствует росту мышечной массы и ускорению обмена веществ. Королев также посоветовал избегать «обезжиренных» продуктов, так как в их состав обычно входит много крахмала и сахара.

Ранее диетолог Сергей Обложко предупредил любителей пива о возможном снижении либидо и проблемах с сердцем. Специалист опроверг распространенное убеждение, что в малых дозировках пить пиво может быть полезно.

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Никита Савин
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