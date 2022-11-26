Врач назвал пивной живот возможной причиной ранней смерти

Нутрициолог Андрей Королев назвал пивной живот объемом 100 сантиметров смертельно опасным

Нутрициолог Андрей Королев заявил, что пивной живот может стать смертельно опасным для человека, если его объем превышает 100 сантиметров. Об этом врач рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Жир в районе живота называется висцеральным. Он окружает внутренние органы и со временем начинает влиять на гормоны, которые регулируют аппетит, настроение, а также повышает уровень кортизола — гормона стресса. Когда нужно беспокоиться? Если объем живота начинает превышать 100 сантиметров. После преодоления этого порога риск заболеваний и ранней смерти, по статистике, значительно возрастает», — обрисовал возможную причину для опасений Королев.

Чтобы избавиться от пивного живота, врач посоветовал соблюдать сбалансированную диету с дефицитом калорий. Он также назвал ограничительные и низкокалорийные диеты малоэффективными, так как они замедляют обмен веществ и препятствуют похудению.

Королев посоветовал включить в рацион продукты, содержащие полезные жиры: орехи, рыбу и авокадо. Он также рекомендовал сократить потребление быстрых углеводов — выпечки, соков и газированных напитков, а также продуктов, содержащих трансжиры, таких как торты, мороженое и жареное.

По мнению нутрициолога, увеличение количества белка в рационе позволит сократить потребность в нездоровой пище, а в сочетании с физическими упражнениями поспособствует росту мышечной массы и ускорению обмена веществ. Королев также посоветовал избегать «обезжиренных» продуктов, так как в их состав обычно входит много крахмала и сахара.

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