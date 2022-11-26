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19:23, 26 ноября 2022Мир

Бывший американский сенатор высказался о военных преступлениях ВСУ

Бывший американский сенатор от штата Вирджиния Блэк высказался о военных преступлениях ВСУ

Фото: Leah Millis / Reuters

Недавний расстрел солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских пленных стал уже не первым подобным проявлением жестокости со стороны представителей подконтрольных Киеву формирований. О военных преступлениях ВСУ высказался бывший американский сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк, сообщает в субботу, 26 ноября, RT.

«Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев», — отметил он.

Политик напомнил, что в начале спецоперации глава «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко приказал своим врачам кастрировать раненых российских пленных. Экс-сенатор подчеркнул, официальный Киев оставил без внимания «это шокирующее, кошмарное военное преступление».

«Было еще одно недвусмысленное видео, где показывали лагерь военнопленных, который находился под контролем украинцев. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги», — добавил Блэк.

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека.

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

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Игорь Дмитров
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