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03:51, 26 ноября 2022Россия

В России предложили изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых

«Известия»: Минздрав РФ призвал расширить список болезней для прохождения диспансеризации

Фото: Unsplash

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой изменить порядок диспансерного наблюдения за взрослыми людьми. Документ охватывает ряд хронических заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, при которых полагается диспансерное наблюдение, пишут «Известия».

Проект приказа Минздрава «О внесении изменений в Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» опубликовали 22 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что в ведомстве предложили изменить порядок прохождения диспансеризации в документе от 15 марта 2022 года.

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Инициативу разработали в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», действующего с 2011 года. Ожидается, что нововведения улучшат систему диспансерного наблюдения пациентов и позволят расширить список болезней для прохождения обследования.

Уточняется, что речь идет о хронических заболеваниях, осложнениях после тяжелых инфекционных заболеваний, включая постковидный синдром, и о других состояниях.

«В данном случае речь идет о расширении осмотров невролога, эндокринолога и так далее. Сейчас оперативно вносятся именно те изменения, которые нам необходимы», — подчеркнул сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых 21 апреля. Согласно документу, проводить обследования следует врачам-терапевтам, врачам-специалистам по отдельным заболеваниям, врачам по медицинской профилактике и фельдшерам.

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Марина Совина
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