На Украине демонтировали советский памятник-танк

В украинском городе Хмельницкий демонтировали советский памятник-танк

В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, сообщил мэр украинского города Александр Симчишин в Telegram.

По его словам, памятник не будут утилизировать, а передадут в музей. Он подчеркнул, что танк является уникальным историческим экспонатом, которых больше нет в мире. «Будет музейным экспонатом, напоминающем об оккупационном прошлом», — написал он.

Памятник-танк Т-34 установили в 1967 году на пересечении улиц Свободы и Проскуровской в честь воинских частей, которые освобождали город от фашистских захватчиков.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе планируется демонтировать памятник Екатерине II. После демонтажа его отправят на склад фирмы, занимающейся кладбищами.

