На Украине демонтировали советский памятник-танк
В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, сообщил мэр украинского города Александр Симчишин в Telegram.
По его словам, памятник не будут утилизировать, а передадут в музей. Он подчеркнул, что танк является уникальным историческим экспонатом, которых больше нет в мире. «Будет музейным экспонатом, напоминающем об оккупационном прошлом», — написал он.
Памятник-танк Т-34 установили в 1967 году на пересечении улиц Свободы и Проскуровской в честь воинских частей, которые освобождали город от фашистских захватчиков.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе планируется демонтировать памятник Екатерине II. После демонтажа его отправят на склад фирмы, занимающейся кладбищами.