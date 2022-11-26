Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:13, 26 ноября 2022Бывший СССР

На Украине демонтировали советский памятник-танк

В украинском городе Хмельницкий демонтировали советский памятник-танк

Фото: Михаил Пархоменко / РИА Новости

В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, сообщил мэр украинского города Александр Симчишин в Telegram.

По его словам, памятник не будут утилизировать, а передадут в музей. Он подчеркнул, что танк является уникальным историческим экспонатом, которых больше нет в мире. «Будет музейным экспонатом, напоминающем об оккупационном прошлом», — написал он.

Памятник-танк Т-34 установили в 1967 году на пересечении улиц Свободы и Проскуровской в честь воинских частей, которые освобождали город от фашистских захватчиков.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе планируется демонтировать памятник Екатерине II. После демонтажа его отправят на склад фирмы, занимающейся кладбищами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о двухмесячном отсутствии общения с Путиным
Дерматолог перечислила главных врагов кожи в зимний период
В Венгрии объяснили зависимость от газа из России
Телефонный разговор папы римского тайно записали
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Макея
Самойлова объяснила смысл свадьбы с Джиганом
Тренер Саудовской Аравии высказался о подарках для игроков за матч с Аргентиной
В России заметили наращивание военного присутствия США в Арктике
Синоптик пообещал москвичам январские морозы
Совершивший двойное убийство преступник попал под суд 29 лет спустя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.