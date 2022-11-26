В Совфеде прокомментировали данные о разработанном в США варианте коронавируса

Комиссия Совфеда и ГД изучит данные о созданном в США варианте COVID с 80% смертностью

Комиссия Госдумы и Совета Федерации изучит данные о созданном в США варианте коронавируса, который вызывает летальный исход 80 процентов лабораторных животных. Об этом заявил член Совфеда Константин Косачев, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что парламентская комиссия тщательно проанализирует всю информацию, полученную от Минобороны.

Ранее о создании смертельной версии COVID во время брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, искусственный возбудитель коронавируса был создан в стенах Бостонского университета в октябре 2022 года на основе штамма омикрон и изначально спровоцировавшего пандемию уханьского варианта. Кириллов также отметил, что при взаимодействии с новым патогеном защитные свойства антител снижаются в 11 раз, а существующие вакцины против него неэффективны.

Представитель Минобороны утверждает, что исследование проводилось на средства американского госбюджета вопреки отсутствию соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности. Он напомнил, что в распоряжении Пентагона есть система, которая способна контролировать местонахождение и использование опасных патогенов в лабораториях, размещенных по всему миру, а также мониторить результаты различных экспериментов.