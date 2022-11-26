В Подмосковье открылся форум развития институтов гражданского общества

В Подмосковье стартовал 2 Межрегиональный форум развития институтов гражданского общества

В Московской области стартовал 2 Межрегиональный форум развития институтов гражданского общества, который будет проходить в Долгопрудном в течение трех дней. Мероприятие уже второй раз собирает на своей площадке не только представителей общественности из Подмосковья, но также и других регионов России, в том числе ДНР. Это позволяет обмениваться наработанными практиками в самых различных сферах, обсуждать дальнейшие перспективы и направления сотрудничества.

В первый день работы форума, 25 ноября, состоялось заключительное в этом году заседание Общественной палаты Московской области.

«Я хотела сказать и от себя, и от лица губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, что мы с глубоким уважением относимся к вашей работе, к тому, как она выстроена на территории Подмосковья. Наша Общественная палата всегда занимала лидирующие позиции в стране. Поэтому, я думаю, что вам будет, о чем рассказать коллегам, вы сможете поделиться своим опытом, и в свою очередь послушать о новых практиках, — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. — Также хотела бы поблагодарить коллег из муниципальных палат. Работа, которая была организована вами на местах, просто бесценна. Это, например, гуманитарная помощь, ее было много: кто-то собирал паллеты, кто-то возил сам на передовую — все помогали, как могли. Мы с вами делаем это адресно, в том числе благодаря тому, что Общественная палата в марте наладила контакт с общественниками на Донбассе. Это позволило нам везти гуманитарную помощь туда, где она действительно была необходима».

Министр добавила, что в этом году ежегодная премия губернатора будет посвящена СВО и жителям Подмосковья, которые помогают обеспечить победу в тылу. Она будет называться «Мы рядом. Доброе дело», ее получат участники спецоперации, военкоры и волонтеры.

«Она будет нацелена на то, чтобы поддержать наших военных, наших ребят, которые сражаются для нас на передовой, а также общественникам, которые занимаются гуманитарной помощью и всем, что с этим связано», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.

В рамках мероприятия министр вручила награды от губернатора Московской области подмосковным общественникам, которые наиболее активно проявили себя в работе по сбору гуманитарной помощи.

«Сам год определил новые подходы и новые задачи, которые приходилось решать. Прежде всего — связанные с поддержкой наших сограждан на Донбассе, сбором гуманитарной помощи, который организовывала Общественная палата Московской области и муниципалитеты. И я должен сказать, что эта работа была проведена очень эффективно, — отметил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов. — Хочу также добавить, что решены некоторые вопросы, которые мы ставили еще в прошлом году на итоговом собрании. Например, по налоговым льготам для семей, где имеются дети-инвалиды. И должен отметить, что Общественная палата очень эффективно работала с властью области: с губернатором, с правительством, с министерством».

Также состоялась пленарная сессия «Многополярный мир. Роль институтов гражданского общества». Участие в ней приняли члены Общественных палат Московской области и ее муниципалитетов, Брянской, Тверской, Ленинградской, Костромской и других областей.

Дискуссия коснулась вопросов, связанных с формированием национальной идентичности, противостояниям таким явлениям, как культура отмены, антироссийская пропаганда.

«Первая и самая главная задача — встретиться нам, общественным палатам, обменяться мнениями, необходимыми практиками, которые будут направлены на усиление гражданского общества. Ну, и в целом определить цели и задачи завтрашнего дня, которые будут необходимы для успешного развития нашего государства, — поделился член Общественной палаты ДНР Роман Евстифеев. — Прежде всего, хочу сказать, что обстановка в Донецке пока продолжает быть сложной. Но одно радует — гуманитарная поддержка и любая другая форма помощи день ото дня растет. И люди это чувствует, понимают, что Россия не только не бросила, а мы уже полноправный субъект».