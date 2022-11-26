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00:19, 26 ноября 2022Россия

Роспотребнадзор опроверг слухи об усилении погранконтроля по ковиду

Роспотребнадзор опроверг слухи о возвращении погранконтроля по ковиду как на пике пандемии

Фото: Unsplash.com

Роспотребнадзор в Telegram-канале опроверг слухи об усилении пограничного контроля по коронавирусу как на пике пандемии.

«В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении "пограничного ковид-контроля как на пике пандемии". Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

До этого в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что в Шереметьево возвращающихся из Турции путешественников якобы подвергли осмотру через тепловизоры и собрали анкеты, сходные с теми, что выдавали в разгар пандемии.

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Роспотребнадзор напомнил, что проводить тесты на коронавирус могут у тех, кто прибывает из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача. Также сохраняется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за границы.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники действуют строго в соответствии с этими предписаниями, ни о каких «новых антиковидных мерах» речи не идет.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что возникновение тридемии, то есть пандемии, в ходе которой пациенты заражались бы сразу тремя вирусами, является крайне маловероятной в России.

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Марина Совина
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