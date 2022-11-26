Посольство ответило на критику США российского закона о запрете пропаганды ЛГБТ

РФ обвинила США во вмешательстве в ее дела из-за критики закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале ответило на критику властей США закона о пропаганде ЛГБТ, смены пола и педофилии, отметив, что таким образом США вмешиваются во внутренние дела страны.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — сказано в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Россия не приемлет попыток Запада навязать другим свои «извращенные» представления о правах человека. Диппредставительство выступило с призывом уважать выбор, сделанный российским народом, а также его нравственные ориентиры.

Ранее в Евросоюзе прокомментировали закон, принятый российской Госдумой, о запрете пропаганды ЛГБТ. В ЕС посчитали, что эти изменения разжигают гомофобию и еще больше способствуют жесткому подавлению любых критических и альтернативных речей.