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04:43, 26 ноября 2022Россия

Посольство ответило на критику США российского закона о запрете пропаганды ЛГБТ

РФ обвинила США во вмешательстве в ее дела из-за критики закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Eloy Alonso / Reuters

Посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале ответило на критику властей США закона о пропаганде ЛГБТ, смены пола и педофилии, отметив, что таким образом США вмешиваются во внутренние дела страны.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — сказано в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Россия не приемлет попыток Запада навязать другим свои «извращенные» представления о правах человека. Диппредставительство выступило с призывом уважать выбор, сделанный российским народом, а также его нравственные ориентиры.

Ранее в Евросоюзе прокомментировали закон, принятый российской Госдумой, о запрете пропаганды ЛГБТ. В ЕС посчитали, что эти изменения разжигают гомофобию и еще больше способствуют жесткому подавлению любых критических и альтернативных речей.

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Марина Совина
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