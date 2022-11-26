В России заявили о необходимости увеличить число медиков в новых регионах

Глава Минздрава Мурашко: нужно увеличить число медиков в новых регионах России

Численность медицинских работников в новых российских регионах нужно увеличить, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Говоря о важности повысить укомплектованность упомянутых территорий медиками, глава Минздрава указал, что на фоне существующей потребности в медиках два медицинских вуза в Донецке и Луганске интегрируют в российскую систему высшего медицинского образования.

Ранее Мурашко рассказал о планах представить на рассмотрение кабмина проект интеграции систем здравоохранения новых регионов России. Глава ведомства отметил, что в рамках проекта будут рассмотрены разные сферы интеграции — в частности, были предложены изменения, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), кадровых решений и медицинского образования.