Президент Венгрии понадеялась на завершение конфликта на Украине в 2023 году

Президент Венгрии Каталин понадеялась, что мир на Украине будет достигнут в 2023 году

Президент Венгрии Каталин выразила надежду, что конфликт на Украине будет завершен в следующем году. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter в субботу, 26 ноября.

Сообщение на соответствующую тему также появилось в ее аккаунте в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). «2022-й был годом войны, а 2023-й должен стать годом мира! Об этом я говорила сегодня в Киеве, куда приехала по приглашению президента Украины вместе с премьер-министрами Польши, Бельгии и Литвы»,— написала она на своей странице в соцсети.

26 ноября Новак приехала с визитом в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского, о чем тот ранее заявил сам. В связи с этим на ее странице в Twitter была опубликована фотография встречи с Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком, а также премьер-министрами Литвы, Бельгии, Польши и Украины.