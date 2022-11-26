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17:35, 26 ноября 2022Мир

На пляжи Израиля выбросило десятки пакетов с наркотиками

Десятки пакетов с наркотиками выбросило на побережье Израиля

Фото: Shutterstock

На средиземноморские пляжи Израиля выбросило десятки пакетов с наркотиками, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию.

По информации издания, пакеты с наркотиками вынесло на пляжи Нагарии, Хайфы, Тират-Кармеля, Зихрон-Яакова и Гаша. Кроме того, на побережье Тель-Авива нашли лодку с еще 40 пакетами.

Как рассказали в местной полиции, предполагалось, что в упаковках окажется взрывчатка. Прибывшие на место саперы выяснили, что в пакетах, скорее всего, находится гашиш.

Ранее сотрудники Финансовой гвардии и таможни Италии изъяли в порту города Триеста около 730 килограммов кокаина. Пакеты с наркотиком были спрятаны в контейнер с кофе. Стоимость найденной партии кокаина на черном рынке составляет около 20 миллионов евро.

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Константин Лысяков
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