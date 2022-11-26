Более десяти человек пропали без вести после оползня в Италии

В Италии тринадцать человек числятся пропавшими после оползня на острове Искья

По меньшей мере тринадцать человек пропали без вести после сильного оползня на острове Искья в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Оползень, вызванный ливневыми дождями, сошел на городок Казамиччола утром 26 ноября. Ранее представитель местных карабинеров рассказал, что под грязевым потоком оказался полностью погребен дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка.

В данным момент в городе работают бригады спасателей, а пропавшими без вести числятся более десяти человек. Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал произошедшее на острове трагедией. «Количество пропавших без вести в Казамиччоле пока точно неизвестно. Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые», — цитирует чиновника агентство.

В другом городе острова, Лакко-Амено, также сложилась серьезная ситуация. Там, по данным местных властей, грязевые потоки разрушили около десятка зданий, а от 20 до 30 человек оказались заблокированы в своих домах.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится на постоянном контакте с властями пострадавшего от стихийного бедствия региона, говорится в заявлении Палаццо Киджи.

Ранее сообщалось, что в результате схода оползня на гостиницу на Крите погибла женщина из Словении. Грязевые потоки разрушили два номера отеля.