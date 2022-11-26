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09:48, 26 ноября 2022Россия

В России объяснили раскрытие бойцов иностранного происхождения в ЧВК «Вагнер»

Политтехнолог Маркелов: Пригожин озвучивает то, что надрывает сознание европейцев

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин озвучивает то, что будоражит и надрывает сознание европейцев. Так объяснил недавнее заявление Пригожина о бойцах иностранного происхождения в ЧВК политтехнолог Сергей Маркелов, его цитирует mk.ru.

Ранее Пригожин рассказал о бойцах иностранного происхождения в ЧВК.

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Варвара Кошечкина
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