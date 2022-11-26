В России объяснили раскрытие бойцов иностранного происхождения в ЧВК «Вагнер»

Политтехнолог Маркелов: Пригожин озвучивает то, что надрывает сознание европейцев

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин озвучивает то, что будоражит и надрывает сознание европейцев. Так объяснил недавнее заявление Пригожина о бойцах иностранного происхождения в ЧВК политтехнолог Сергей Маркелов, его цитирует mk.ru.

Ранее Пригожин рассказал о бойцах иностранного происхождения в ЧВК.