Захарова высмеяла заявление о пропаже второй упавшей на территории Польши ракеты

Захарова провела параллель между пропавшей ракетой в Польше и Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в Telegram заявление Варшавы о второй ракете, которая упала на территории Польши, однако не была обнаружена.

Дипломат напомнила, что президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что изначально была информация о двух ракетах, упавших на территории страны. Однако после следственных действий остатки второй ракеты не были обнаружены. Тем не менее глава государства убежден, что вторая ракета «стопроцентно была», однако упала на территории Украины.

«Вот так потом натовцы скажут, что и [президент Украины Владимир] Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — провела параллель Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев располагает данными, которые подтверждают, что ракета, упавшая в селе в Польше, была не украинской. Он подчеркнул, что республика «очень открыто» участвует в расследовании.