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14:30, 26 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило о поражении пяти пунктов управления ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении пяти пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Министерство обороны России доложило о поражении пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее российское военное ведомство сообщило о срыве контратаки ВСУ на южно-донецком направлении. «Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции», — сказано в заявлении.

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Никита Савин
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