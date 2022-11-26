Минобороны сообщило о поражении пяти пунктов управления ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении пяти пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР

Министерство обороны России доложило о поражении пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее российское военное ведомство сообщило о срыве контратаки ВСУ на южно-донецком направлении. «Активными действиями обороняющихся войск и огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен на исходные позиции», — сказано в заявлении.