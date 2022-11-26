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23:18, 26 ноября 2022Мир

В США назвали решения Байдена смертоносными для Европы

Politico: курс Байдена по сдерживанию Китая обернется для Европы экономической катастрофой

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Курс президента Джо Байдена, направленный на сдерживание Китая, не соответствует интересам европейских союзников. Такое мнение выразил колумнист Politico Николас Винокур.

Автор статьи считает, что в результате данных решений американского лидера страны Европы могут столкнуться со смертоносными последствиями. Среди них Винокур выделил неожиданный вывод войск Вашингтона из Афганистана, трансатлантический конфликт по поводу продажи подводных лодок Австралии и набирающую обороты ссору по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии «зеленым» американским предприятиям. «Администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох», — говорится в статье.

Также колумнист заявил, что европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются со своими союзниками, но и иногда не информируют их о своих планах. Он добавляет, что в основе политики Белого дома лежит вежливое безразличие, основной целью которого является противостояние Китаю. «В Евросоюзе считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы», — полагает автор.

Также Винокур уличил Байдена в том, что он заботится исключительно об американских интересах, а странам ЕС остается только страдать из-за несправедливости.

Ранее обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер рассказал об ошибке Джо Байдена, которая поставила его перед трудным выбором. По мнению журналиста, США рискуют повторить судьбу Европы с ее ростом цен на энергоносители, нормированием распределения топлива и деиндустриализацией, если Байден не изменит энергетическую политику.

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Екатерина Подвигина
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