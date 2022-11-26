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02:22, 26 ноября 2022Мир

Стало известно об отправке истребителей НАТО в Румынию

В Румынию отправили 10 истребителей НАТО для патрулирования

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Четыре истребителя Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил (ВВС) Италии прибыли в Румынию для патрулирования, пишет ТАСС со ссылкой на штаб румынских ВВС.

По данным командования, всего в Румынию прибыли 10 истребителей. Самолеты из Италии приземлились в пятницу, 25 ноября, на румынской авиабазе Михаил Когэлничану, которая находится в уезде Констанца на юго-востоке страны.

По данным военных, около 150 человек, летчики и технический персонал, вместе с румынскими солдатами в течение шести месяцев будут выполнять задачи укрепленной воздушной полиции под командованием НАТО. Военные заменят на авиабазе 180 представителей Канады с шестью самолетами CF-18 Hornet, которые служили на территории на протяжении последних четырех месяцев.

Кроме того, Испания направила шесть самолетов CF-18 Hornet на авиабазу в Борче (уезд Кэлэраш). Четыре месяца они будут нести боевое дежурство в рамках укрепленной воздушной бдительности под командованием Североатлантического альянса.

Ранее стало известно о массовом потоке самолетов НАТО у границ Украины. В октябре портал отслеживания авиаперелетов Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на польском аэродроме Жешув недалеко от Украины.

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Марина Совина
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