Atlantico: Евросоюз на фоне энергокризиса попался в ловушку Азербайджана

Россия свела на нет эффективность санкций Запада с помощью Азербайджана, в то время как Европа попала в ловушку Баку. Об этом пишет французский портал Atlantico.

Отмечается, что в настоящее время Азербайджан занимает важное место в европейской энергетической системе. Авторы статьи напомнили, что в июле текущего года Баку и Евросоюз подписали газовое соглашение, которое предусматривает удвоение импорта природного газа в контексте сокращения российских поставок. Страна также зарекомендовала себя как транзитный узел для нефти, идущей из Москвы в европейский регион. При этом эксперты обратили внимание на расхождение в объемах между количеством топлива, добываемого в Азербайджане, и экспортом в Европу. «Становится ясно, что российское топливо попадает в азербайджанскую нефтяную систему, обеспечивающую ее транзит в ЕС через Турцию», — утверждает издание.

Таким образом, Баку уже может служить тем энергетическим хабом, который предлагала создать в Турции Москва. «Баку служит троянским конем для Кремля и обогащается за счет санкций, оплачиваемых европейскими потребителями», — говорится в материале. Подобная переориентация поставок энергоносителей загоняет Евросоюз в стратегический и моральный тупик, поскольку она не позволяет Европе диверсифицировать поставки топлива и снижает эффект антироссийских санкций, пояснили авторы статьи.

Кроме того, сложившуюся ситуацию Atlantico сочла похожей на «ловушку Фукидида», популяризированную американским профессором Грэхамом Аллиссоном. Он описывал ситуацию, в которой доминирующая держава, охваченная страхом и движимая неправильными решениями, оказывается в ловушке новой сильной державы. Как считает издание, Европе необходимо пересмотреть свою стратегию. В противном случае она продолжит усиливать другие государства и ослаблять себя.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал помочь Европе заменить российский газ — к 2027 году страна нарастит экспорт в ЕС почти до 20 миллиардов кубометров.