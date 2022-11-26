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14:58, 26 ноября 2022Спорт

Сборная Туниса проиграла Австралии в матче чемпионата мира-2022

Сборная Туниса проиграла Австралии со счетом 0:1 в матче чемпионата мира-2022, забил Дьюк

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Сборная Туниса проиграла национальной команде Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Эль Вакре на стадионе «Аль-Джануб» и завершилась со счетом 1:0 в пользу австралийцев. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Митчелл Дьюк.

Таким образом, по итогам двух матчей сборная Австралии набрала три очка, а сборная Туниса — одно. Команды располагаются на втором и четвертом местах в группе D соответственно.

Свой матч в группе D еще не провели Франция и Дания. Встреча пройдет 26 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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