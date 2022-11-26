Пассажир упал за борт круизного лайнера, провел 15 часов в океане и выжил

В США мужчина упал за борт лайнера Carnival Valor, провел 15 часов в океане и выжил

28-летний мужчина упал за борт круизного лайнера в США и провел в водах Мексиканского залива 15 часов, прежде чем был спасен береговой охраной. Об этом сообщает New York Post.

Пропажу пассажира Carnival Valor заметила его сестра. Они вместе выпивали в одном из баров судна вечером в среду, 23 ноября. Около 23:00 мужчина отлучился в туалет и не вернулся. По каким-то причинам родственница пропавшего сообщила о его исчезновении только в середине следующего дня.

После этого судно взяло обратный курс на Новый Орлеан, а спасатели начали поиски мужчины в океане. Его удалось обнаружить и поднять на борт вертолета береговой охраны у побережья штата Луизиана в 20:30 в четверг, 24 ноября. Сотрудники специальных служб назвали чудом то, что мужчина выжил.

Пострадавшего доставили в одну из больниц Нового Орлеана. Мужчина страдал от сильного переохлаждения, шока и обезвоживания, однако врачи оценили его состояние как стабильное.

Ранее сообщалось, что унесенный в открытое море турист выжил благодаря детской игрушке. Мужчина из Северной Македонии смог продержаться 18 часов на плаву в открытом море благодаря детскому мячику.