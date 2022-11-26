Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:29, 26 ноября 2022Мир

В России заметили наращивание военного присутствия США в Арктике

Депутат Чепа заявил, что Америка наращивает военное присутствие в Арктике

Фото: Shutterstock

США наращивают военное присутствие в Арктике, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщение о подготовке России к конфликту в Арктике.

Ранее появилась информация, что Россия готовится к крупномасштабному конфликту в Арктике. Об этом рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу. Автор отметил, что в последние годы Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим и наращивает там свое военное присутствие.

Это попытка США объяснить общественности собственное наращивание военного присутствия в Арктике

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Потому что в попытках США установить контроль над Арктикой их сильно смущают наши достижения в области организации работы по Северному морскому пути. Их беспокоят наши работы, связанные с добычей полезных ископаемых в этом регионе. Они понимают, насколько этот регион богат, поэтому они и создают вот эту обстановку», — заявил Чепа.

Материалы по теме:
Хозяева Арктики. Россия обладает уникальным флотом атомных ледоколов. Как он появился?
Хозяева Арктики.Россия обладает уникальным флотом атомных ледоколов. Как он появился?
31 июля 2022
«Прообраз города будущего» В России построят уникальную арктическую станцию. Что известно об этом проекте?
«Прообраз города будущего»В России построят уникальную арктическую станцию. Что известно об этом проекте?
24 ноября 2022
Жемчужина Арктики. В США призвали отнять у России остров Врангеля. Почему за него веками бились сильнейшие державы мира?
Жемчужина Арктики.В США призвали отнять у России остров Врангеля. Почему за него веками бились сильнейшие державы мира?
20 ноября 2022

Остров Врангеля

Депутат отметил, что ранее в США уже высказывали недовольство России по поводу острова в Северном Ледовитом океане. «Мы прекрасно помним ту истерию, которую они устроили относительно острова Врангеля на ровном месте», — добавил он.

В начале ноября американское издание The Wall Street Journal обратилось с призывом к властям США о необходимости забрать у России остров Врангеля, который располагается в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. «Остров принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года», — утверждается в материале.

В статье указывается, что на острове, в частности, располагается российская военная база, которая может представлять угрозу для «американского суверенитета».

Остров Врангеля был назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году туда была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял на острове советский флаг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о двухмесячном отсутствии общения с Путиным
Дерматолог перечислила главных врагов кожи в зимний период
В Венгрии объяснили зависимость от газа из России
Телефонный разговор папы римского тайно записали
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Макея
Самойлова объяснила смысл свадьбы с Джиганом
Тренер Саудовской Аравии высказался о подарках для игроков за матч с Аргентиной
В России заметили наращивание военного присутствия США в Арктике
Синоптик пообещал москвичам январские морозы
Совершивший двойное убийство преступник попал под суд 29 лет спустя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.