В России заметили наращивание военного присутствия США в Арктике

Депутат Чепа заявил, что Америка наращивает военное присутствие в Арктике

США наращивают военное присутствие в Арктике, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщение о подготовке России к конфликту в Арктике.

Ранее появилась информация, что Россия готовится к крупномасштабному конфликту в Арктике. Об этом рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу. Автор отметил, что в последние годы Москва более чем ясно дала понять, что считает этот регион своим и наращивает там свое военное присутствие.

Это попытка США объяснить общественности собственное наращивание военного присутствия в Арктике Алексей Чепа депутат Госдумы

«Потому что в попытках США установить контроль над Арктикой их сильно смущают наши достижения в области организации работы по Северному морскому пути. Их беспокоят наши работы, связанные с добычей полезных ископаемых в этом регионе. Они понимают, насколько этот регион богат, поэтому они и создают вот эту обстановку», — заявил Чепа.

Остров Врангеля

Депутат отметил, что ранее в США уже высказывали недовольство России по поводу острова в Северном Ледовитом океане. «Мы прекрасно помним ту истерию, которую они устроили относительно острова Врангеля на ровном месте», — добавил он.

В начале ноября американское издание The Wall Street Journal обратилось с призывом к властям США о необходимости забрать у России остров Врангеля, который располагается в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. «Остров принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года», — утверждается в материале.

В статье указывается, что на острове, в частности, располагается российская военная база, которая может представлять угрозу для «американского суверенитета».

Остров Врангеля был назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году туда была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял на острове советский флаг.