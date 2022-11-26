В России утвердили индексацию утилизационного сбора на спецтехнику

Правительство РФ утвердило индексацию утилизационного сбора на спецтехнику с 2023 года

Правительство РФ утвердило индексацию утилизационного сбора на спецтехнику с 1 января 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Речь идет о автосамосвалах, прицепной и полуприцепной технике, а также об отдельных категориях грузовиков, грейдеров, бульдозеров и погрузчиков, которые производятся на территории страны.

В Минпромторге пояснили, что техника, производство которой в России не освоено, такая как дорожные фрезы, бетоноукладчики, ресайклеры, комплексы по укладке асфальтобетонных дорог, не будут облагаться утилизационным сбором.

Также индексация не затронет ту технику, которую российские производители пока не могут выпустить на внутренний рынок в достаточном для удовлетворения спроса объеме. Это экскаваторы, некоторые категории погрузчиков, бульдозеров и карьерных самосвалов.

В сентября стало известно, что цены на ряд популярных автомобильных запчастей в России взлетели в полтора раза — на 45-65 процентов в зависимости от товара. Резкое удорожание вызвано дефицитом — многие автопроизводители и поставщики перестали работать в стране.