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04:05, 26 ноября 2022Россия

Глава Роскачества назвал лучшие российские вина

Глава Роскачества Протасов подвел итоги «Винного гида России» и назвал лучшие вина

Фото: Unsplash.com

Глава Роскачества Максим Протасов подвел итоги пятого «Винного гида России», совместного ежегодного проекта ведомства совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. Об этом сообщает РИА Новости.

«С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а, напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству», — рассказал Протасов.

Отмечается, что лучшие вина были названы по итогам изучения 500 образцов, произведенных исключительно из российского винограда, которые были закуплены в розницу в ценовом сегменте до тысячи рублей за бутылку.

Эксперты «Винного гида России» пришли к выводу, что лучшие красные сухие вина производятся в Краснодарском крае, полусухие — на Дону, а полусладкие красные — в Крыму. Лидером соотношения цены и качества стало Каберне от «Шато Тамань».

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко выразила надежду, что эксперимент по торговле алкоголем онлайн с доставкой от «Почты России» станет успешным.

В настоящее время законопроект находится в правительстве, за которым остается окончательное решение. Согласно идее, сначала онлайн будет продаваться только российское вино. Алкоголь можно будет приобрести на сайте «Почты России».

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Марина Совина
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