Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 26 ноября 2022Мир

Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы

Белый дом заявил, что США вправе смягчать и ужесточать санкции в отношении Венесулы

Фото: Suzy Brooks / Unsplash

Высокопоставленный представитель Белого дома указал, что Соединенные Штаты имеют право как на смягчение ограничений в отношении Венесуэлы, так и на их ужесточение. Его заявление приводит РИА Новости.

«Мы дали очень ясно понять, что готовы пойти на дополнительные меры для поддержки конкретных результатов диалога. Но мы также готовы свернуть эти действия, если прогресса не будет», — указал неназванный чиновник. Уточняется, что Вашингтон пошел на этот шаг ради поддержки «восстановления демократии» в латиноамериканском государстве.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов разрешило американской нефтегазовой компании Chevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон ослабил действующие санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В России назвали виновных в энергетическом кризисе ЕС
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии
Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы
В США назвали решения Байдена смертоносными для Европы
Названы причины постоянной сонливости
Макей заявлял о незаинтересованности Запада в мире на Украине
Москвичи массово начали покупать отечественную газировку
Месси повторил рекорд Марадоны на ЧМ
Российские военные выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
В Госдуме прокомментировали решение Киева бойкотировать ПА ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.