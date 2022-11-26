Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы

Белый дом заявил, что США вправе смягчать и ужесточать санкции в отношении Венесулы

Высокопоставленный представитель Белого дома указал, что Соединенные Штаты имеют право как на смягчение ограничений в отношении Венесуэлы, так и на их ужесточение. Его заявление приводит РИА Новости.

«Мы дали очень ясно понять, что готовы пойти на дополнительные меры для поддержки конкретных результатов диалога. Но мы также готовы свернуть эти действия, если прогресса не будет», — указал неназванный чиновник. Уточняется, что Вашингтон пошел на этот шаг ради поддержки «восстановления демократии» в латиноамериканском государстве.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов разрешило американской нефтегазовой компании Chevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон ослабил действующие санкции.