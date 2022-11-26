Футболист сборной Германии сделал заявление об акциях протеста команды на ЧМ

Футболист Хавертц заявил, что сборная Германии больше не устроит акции протеста на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц сделал заявление об акциях протеста, проводимых командой во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводятся на сайте Немецкого футбольного союза.

Футболист сказал, что Германия больше не устроит подобные акции, так как уже четко выразила свою точку зрения. Он подчеркнул, что команда на сто процентов сконцентрирована на футболе. «Если честно, сложно вновь высказываться на эту тему. Все знают, какова наша точка зрения», — добавил Хавертц.

Перед первым матчем группового этапа ЧМ-2022 с японцами футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото. Таким образом они хотели обратить внимание общественности на то, что им запретили использовать капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества. Команда проиграла Японии со счетом 1:2.

В следующем матче сборная Германии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 27 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени.